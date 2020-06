Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, afirma ca Guvernul „a uns in fruntea Culturii un inamic al actorilor, regizorilor, dramaturgilor, iubitorilor de teatru”, avand in vedere ca ministrul Bogdan Gheorghiu pledeaza in continuare pentru ca teatrele sa fie mentinute inchise. „O putere sensibila…

- Gabriela Firea a anunțat, sambata, ca teatrele și instituțiile de spectacole se vor redeschide de luni in București, insa nu a facut altceva decat sa provoace reacții adverse. Dupa ce a fost contrazisa la scurt timp de Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului care a punctat ca acest lucru ar incalca…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, presedinte al PSD Bucuresti, a sustinut, joi, ca Guvernul PNL a aratat "clar" ca nu doreste sa majoreze pensiile si alocatiile pentru copii. "Eu cred ca, din pacate pentru el, Guvernul PNL a aratat clar ca nu doreste nici sa majoreze pensiile…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat la Digi24 ca, pana in acest moment, pe platforma online a proiectului "Testam pentru București" s-au inscris voluntar 6200 de persoane pentru a fi testate gratuit in vederea depistarii infecției cu noul coronavirus.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a transmis cateva precizari referitoare la proiectul „Testam pentru București”, care presupune testarea bucureștenilor pentru COVID-19."Am facut azi, in cadrul unui interviu acordat Antenei 1, cateva precizari importante referitoare la proiectul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunta ca va pleda pentru redeschiderea parcurilor si a cimitirelor dupa data de 15 mai, ea spunand ca nu va sustine pentru moment redeschiderea creselor, a gradinitelor sau a institutiilor de tip after school.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat duminica la Digi24 ca va propune redeschiderea parcurilor și cimitirelor din București in cadrul masurilor care vor fi eventual relaxate incepand din 15 mai.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a transmis, marți, un mesaj roanilor, in care ii indeamna sa nu paraseasca locuințele. ”O data in plus, va transmit tuturor sa va protejați, sa nu luați in gluma ipericolul coronavirusului de tip nou, sa stați cat puteți de mult in casa, daca nu sunteți…