Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD, a afirmat sambata ca este "preocupata si indurerata" de faptul ca nu se fac progrese in domeniul administrativ, precizand ca exista grupuri de lucru interministeriale care "se fac ca lucreaza" de prea mult timp. "Eu sunt preocupata si indurerata de multe ori de faptul ca nu se fac progrese in domeniul administrativ, (...) sunt ramaneri in urma atat in programul de guvernare national, cat si cel de guvernare locala privind Capitala si in ceea ce priveste fuziunea ELCEN-RADET si in ceea ce priveste alte proiecte importante, transferarea…