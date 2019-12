Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al Organizatiei de femei a PSD, Viorica Dancila, a declarat vineri ca nu se simte amenintata de colegii sai de partid, Paul Stanescu si Carmen Dan, care au criticat-o de mai multe ori de-a lungul timpului, ea mentionand ca ''nu a existat niciun blat" cu presedintele Klaus…

- Președintele interimar al PSD București, Gabriela Firea, anunța ferm ca nu e interesata de funcția de președinte al PSD. Precizarea primarului general al Capitalei vine imediat dupa ce Dan Tudorache, președinte al PSD Sector 1 și primar al Sectorului 1 a declarat public despre doua candidaturi la…

- Partidul Social Democrat (PSD) a trecut din era Viorica Dancila in zodia lui Marcel Ciolacu. Un congres ordinar este anunțat pentru luna februarie 2020 și deja se anunța și primii pretendenți pentru funcția suprema in partid.Vezi și: Lider PNL intra in cursa pentru Primaria Capitalei O…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a demisionat din functie, in locul sau fiind numit presedinte interimar Marcel Ciolacu, a anuntat liderul PSD Sector 1, Dan Tudorache, la finalul sedintei CExN. Potrivit acestuia, a fost dizolvat Biroul Permanent al partidului, iar noul secretar general…

- Gabriela Firea a facut declarații la sediul PSD de pe Șoseaua Kiseleff, acolo unde s-a reunit Comitetului Executiv Național."Trebuie sa avem grija ca dupa CEx echipa noastra sa ramana unita, sa nu ne imparțim in doua sau trei echipe.Trebuie sa ne reformam, dar o reforma reala, adevarata. Eu nu m-am…

- 9000 de persoane din sistemul de urgenta vor fi specializati pe bani europeni, prin proiectul „Multirisc Modul III” S-a semnat proiectul „Multirisc Modul III”, destinat imbunatațirii pregatirii personalului IGSU, Serviciilor de Ambulanța, Unitaților și Compartimentelor de Primiri Urgențe, Salvamont…

- Viorica Dancila și Liviu Dragnea (foto: EuropaFM) Intr-o prima faza, cel mai probabil la maxim 20% din optiunile electoratului, la alegerile prezidentiale din noiembrie. Dupa aceea, insa, prim-ministrul Viorica Dancila va pierde mandatul de presedinte al partidului, disputele interne vor da castig de…

- „Eu n-am auzit. Nu. Nici macar suspendarea. Daca ar fi fost ceva de genul acesta, imediat, nici nu apucau sa inchida gurița, ca puneam pe masa a mea demisie”, a afirmat Eugen Teodorovici, la finalul evenimentul de lansare a programului de candidat al Vioricai Dancila, sambata, la Romexpo, intrebat…