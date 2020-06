Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a ținut sa infirme zvonurile care indicau ca liberalii nu-l mai susțin pe Nicușor Dan la Primaria Capitalei și a spus ca spera ca in perioada urmatoare intreg blocul de dreapta sa se incoloneze in spantele lui Nicușor Dan.”Cu siguranța! Nicușor Dan nu este…

- Primaria Capitalei a incheiat recent un contract de 89 milioane de lei (18 milioane euro) pentru amenajarea adaposturilor din stațiile de autobuz și troleibuz din București. Firma care a caștigat contractul asigura garanția doar pentru primii doi ani de utilizare, urmand ca Primaria Capitalei sa plateasca…

- Sustinerea candidaturii lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei a fost validata de Biroul Politic National al PNL, a anuntat liderul liberal Ludovic Orban. De asemenea, a fost validata candidatura la Primaria Iasi a lui Mihai Chirica, "pe care incepand de astazi PNL il sustine cu toata forta de care dispune",…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, luni, dupa ședința PNL, de la Parlament, ca Biroul Permanent Național al partidului a validat susținerea candidaturii lui Nicușor Dan la Primaria Capitelei.„BPN a validat susținerea pentru Nicușor Dan. Bucureștiul are dreptul la o noua șansa, astfel…

- Miron Mitrea lanseaza la Realitatea PLUS o ipoteza despre motivul pentru care Ludovic Orban il sustine pe Nicusor Dan la Primaria Capitalei. El crede ca s-a temut de o ascensiune in partid a lui Rares Bogdan."De ce partidul care e pe primul loc in sondaje alege sa nu se lupte la Bucuresti? Am un singur…

- Biroul Permanent National al PNL se reuneste luni pentru a decide candidatii la alegerile locale in toate judetele si in Bucuresti. Potrivit unei informari de presa, BPN al PNL se reuneste luni, incepand cu ora 11,00, iar la sedinta sunt invitati sa participe candidatii liberali la functiile de presedinti…

- Ipoteza șoc in batalia pentru București. Nicușor Dan nu va fi candidatul unic susținut de PNL, este opinia analistului Ion Cristoiu, care spune ca nu a crezut niciodata anunțul facut de Ludovic Orban de sprijin pentru Nicușor Dan in cursa pentru Primaria Capitalei. ”In acest moment nu exista niciun…

- Candidatul dreptei pentru Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a prezentat procentele celor trei mari partide pe Bucuresti: PSD se mentine in continuare pe primul loc, cu un scor de peste 30%, PNL vine pe locul secund, in timp ce Alianta USR-PLUS e cotata doar cu 20%. Nicusor Dan sustine ca are prima…