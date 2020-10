Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea a declarat, referitor la auditul la Primaria Capitalei, ca nu este o noutate ca situatia financiara a PMB este dificila si asta inseamna ca „din pacate, domnul Orban nu a vrut sa ma creada pe cuvant”. Ea a explicat ca a formulat multe adrese catre seful Executivului…

- Florin Citu, ministrul Finantelor, a anunțat ca primaria Capitalei avea in cont doar 10.8 milioane de lei la 30 septembrie 2020. „La intalnirea cu premierul Ludovic Orban si primarul ales (al Capitalei, n.r.) Nicusor Dan am prezentat si cati bani are PMB la 30 septembrie in cont. Sunteti pregatiti?…

- "Bine v-am gasit, dragi colegi. Arata frumos sala asa, spatiu amenajat cu distanta fizica. Chiar daca avem masti, se vede ca bucuria revederii se citeste pe ochi. Mastile au si un mare avantaj ca ne permit sa ne uitam in ochi. Ochii sunt oglinda sufletului si de multe ori uitam lucrul acesta. Ne…

- "Nu doar Gabriela Firea este lașa, la fel de las este si Nicusor Dan, intoarce spatele la luptele politice. Deci si unul, si altul sunt lasi. Insala bucurestenii prin refuzul de a participa la dezbateri, insala electoratul din Bucuresti care se pregateste sa cada intr-o capcana electorala și sa dea…

- "Vreau sa multumesc miilor de oameni care au strans semnaturi pentru noi, care au donat bani pentru noi, persoanelor publice care si-au pus reputatia in joc pentru noi., pentri ca, de fapt, nu este lupta noastra, este lupta unei intregi clase de oameni, de bucuresteni, pentru care conteaza bunul…