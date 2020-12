Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al Capitalei Gabriela Firea reacționeaza virulent dupa ce Nicușor Dan a anunțat ca l-a destituit pe dr. Dan Ștefan Simpalean din funcția de manager interimar al Spitalului “Filantropia” din București. „Oligrofenie politica si administrativa! Frigusor Ban se lauda ca l-a demis…

- Primarul general Nicușor Dan a lansat duminica un nou atac la fostul edil al Capitalei. „Avem 6 saptamani de cand incercam sa ținem pe linia de plutire un oraș facut praf și sa punem bazele dezvoltarii viitoare. Nu vreau sa pierdem timpul in polemici și sa ne scuzam invocand greaua moștenire. Dar tupeul,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan , afirma ca unitatile spitalicesti din Bucuresti au tot ce trebuie pentru combaterea pandemiei, insa este lipsa de resursa umana, In privinta paturilor ATI, Dan afirma ca acestea se pot cumpara in masura in care este nevoie de ele, dar nu exista personal specializat…

- Nicușor Dan, primarul ales al Capitalei a vorbit la Digi24 despre intarzierea preluarii mandatului și a acuzat-o dur pe Firea: „Insulta din nou inteligența bucureștenilor”, a spus viitorul edil al Bucureștiului. Primarul inca in funcție, Gabriela Firea, a publicat pe pagina sa de Facebook o poza din…

- „Sfidarea suprema la adresa bucureștenilor: nici nu muncește, nici nu lasa pe alții...”, a reacționat Nicușor Dan, primarul ales al Capitalei, dupa ce Gabriela Firea, primarul înca în funcție, a postat o imagine cu ea în biroul din Primarie cu mesajul „Sunt tot aici”.Nicușor…

- Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, a acuzat PSD de tergiversarea preluarii mandatului prin mai multe actiuni in instanta prin care se cere reluarea alegerilor locale. Acesta a subliniat, intr-o conferinta de presa sustinuta joi, 22 octombrie, ca primarul inca in functie este Gabriela…

- Primarul ales al Capitalei a susținut o conferința de presa in care a anunțat ca mandatul sau inca nu a fost validat iar cei care au o problema cu apa calda sa se adreseze pe Gabriela Firea, care este inca primar al Bucureștiului. „Sunt 52 de contestații privind validarea mea!”

- „Bucureștiul are mari probleme de rezolvat, cele mai urgente fiind criza coronavirusului, termoficarea și colapsul financiar. In acest context, validarea de catre Tribunal a mandatului meu de primar a fost contestata prin 52 de cereri de apel, formulate in majoritate de foști și actuali consilieri PSD.…