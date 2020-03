Stiri pe aceeasi tema

- ​Fostul președinte Traian Basescu susține ca Opoziția are șanse sa o bata pe Gabriela Firea la București daca Nicușor Dan va fi candidatul sau, însa nu exclude nici el o candidatura la Primarie.Întrebat la TVR daca îl bate gândul sa candideze la Capitala, Basescu a raspuns:…

- Rareș Bogdan a spus ca va candida la Primaria Bucureștiului daca îi va cere partidul, însa nu exclude ca PNL sa propuna alți candidați dintre membrii sai.”Eu voi fi întotdeauna pompierul de serviciu acolo unde mi se cere. Nu pot sa ma opun deciziei partidului”, a spus…

- "Mi-am anuntat candidatura la Primaria Sectorului 2 al Capitalei din partea partidului ADER acum o saptamana, iar astazi am decis sa anuntam candidatul in cursa pentru scaunul de edil-sef al Capitalei in persoana domnului Bogdan Stanoevici", a declarat Neculai Ontanu, potrivit unui comunicat remis…

- Tariceanu a declarat ca partidul pe care il conduce va avea candidat propriu la Primaria Bucurestiului, dar si ca va transmite primarului Gabriela Firea si consilierilor ALDE ca nu mai continua colaborarea dintre partidul sau si actualul primar. In acest context, Tariceanu a spus ca va analiza…

- Alegerile pentru primaria Capitalei ii determina pe liberali sa recurga la variante de compromis pentru a caștiga competiția electorala in fața actualului primar general al Bucureștiului, Gabriela Firea. Președintele liberal, Ludovic Orban, i-a propus lui Nicușor Dan, candidatul independent sprijinit…

- Ministrul Mediului Costel Alexe si primarul general Gabriela Firea au avut, marti seara, un schimb de replici cu privire la poluarea din Capitala, cel dintai reprosandu-i ca Primaria nu a luat masuri pentru imbunatatirea calitatii aerului. "Mutati-va din Bucuresti, daca nu va place in Bucuresti", ii…

- Vlad Voiculescu si Nicusor Dan, cei doi candidati propusi de PLUS si USR pentru Primaria Capitalei, sunt la egalitate in preferintele bucurestenilor si oricare dintre ei ar castiga alegerile, daca acestea ar fi intr-un singur tur, cu 35%, respectiv 36%, comparativ cu Gabriela Firea, care ar obtine 28%.…

