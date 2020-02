Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a explicat, in ședința Consiliului General al Primariei Capitalei in cadrul careia s-a votat Legea bugetului pentru anul 2020, ca alocarile bugetare venite de la Guvern sunt insuficiente, dar in momentul in care a cerut bani in plus, premierul a numit-o ”obraznica”.…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a venit la ședința Consiliului General cu halat medical și masca susținand ca așa intenționeaza sa se apere de virușii guvernamentali care indatoreaza țara pentru urmatorii 30 de ani.Citește și: Aroganța SUPREMA! Dana Budeanu: I-am dat share lui Ciolacu…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca s-a nascut al 241-lea copil prin programul “O șansa pentru cuplurile infertile”.''I’m happy! Va anunt ca s-a nascut al 241-lea copil prin programul “O sansa pentru cuplurile infertile”, prin care se primesc 3000 de euro din partea Primariei…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea a avut un schimb dereplici cu ministrul Mediului pe tema poluarii din Capitala. Edilul l-aindemnat pe Costel Alexe sa se mute ”daca nu va place in București”. Firea a spus ca Primaria Capitalei a luat masuri pentru imbunatațireacalitații aerului dupa ce ministrul Mediului,…

- Primarul general Gabriela Firea precizeaza este nevoie ca premierul Ludovic Orban sa îi aprobe alocarea de fonduri deoarece nu pot fi taiate bugetele pentru diferite programe ale municipalitații, subliniind ca va fi o rectificarea bugetara saptamâna viitoare, transmite Mediafax.„Raspunsul…

- ​Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri seara, ca Ludovic Orban este neprofesionist, catalogându-l drept „un premier nepregatit”, în contextul în care șeful Executivului a refuzat cererea Municipalitații de a primi 677 de milioane de lei. „Daca domnul…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a initiat un proiect de rectificare bugetara prin care propune taierea fondurilor alocate deja bisericilor, printre care si Catedralei Mantuirii Neamului. Proiectul va fi discutat in sedinta de miercuri a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

- Primarul General, Gabriela Firea, a transmis ca Termoenergetica București este, de la 1 decembrie, noul operator de termie al Capitalei, companie preluand, in integralitate, activitatea RADET si angajatii fostei regii, pentru a asigura continuitatea furnizarii agentului termic in Bucuresti. Termoenergetica…