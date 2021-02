Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu le-a spus colegilor din Biroul Executiv ca se va opune Hotararii de Guvern pregatita de Ministerul Sanatatii pentru a putea amenda cu pana la 20.000 de lei personalul medical care nu respecta efectuarea de vaccinuri doar conform programarilor, au precizat surse politice liberale…

- „In 2019, presedintele Iohannis spunea despre Programul de guvernare al PSD ca este un „fel de magie economica” pentru ca propunea concomitent cresterea veniturilor populatiei si scaderea taxelor si impozitelor. Argumentul sau de atunci era ca PSD „amaneteaza viitorul tarii” – o ironie amara pentru…

- Senatorul PSD, Gabriela Firea, remarca faptul ca partidele din coaliția de guvernare au uitat promisiunile din campania electorala, iar in loc de o depolitizare masiva avem un amplu proces de politizare a tuturor instituțiilor. Citește și: Elena Udrea: Și daca o omoram pe Kovesi, tot aveam…

- Fostul presedinte Traian Basescu a adus o serie de critici dure la adresa noii formatiuni intrate in Parlament, AUR, dar si la adresa celor mai vocali membri ai partidului: Diana Sosoaca si George Simion.

- Papa Francisc i-a criticat duminica pe cei care au plecat in vacanta in strainatate pentru a scapa de restrictiile impuse pe timpul pandemiei de coronavirus, spunand ca acestia trebuiau sa dea dovada de o mai buna constientizare a suferintelor celorlalti, informeaza Reuters, conform agerpres.ro.…

- Gheorghe Falca, europarlamentar si vicepresedinte al PNL, l-a criticat pe copresedintele USR-PLUS, Dan Barna, pentru faptul ca a iesit in presa si sa propuna sefia Camerei Deputatilor pentru Catalin Drula, dar si pentru propunerea privind trei vicepremieri in noul Guvern.

- Gabriela Firea spune ca ministrul de Finanțe, Florin Cițu, minte in privința revenirii economice a țarii noastre. ”Va mai amintiti de Cițu? Cel care ne-a indatorat tara, astfel incat...

- Liderul PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu, a anuntat ca depolitizarea trebuie sa inceteze in spitalele din Bucuresti si din toata tara, iar faptul ca un manager are sigla unui partid in spate acest lucru constituie un dezavantaj. Vlad Voiculescu a explicat marti, intr-o conferinta de presa,…