Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a revenit asupra mesajului initial din care reiesea ca bucurestenii care se vor oferi voluntari pentru testele de coronavirus vor primi 200 de lei.Gabriela Firea a facut cateva precizari in legatura cu proiectul „Testam pentru București” care va fi supus dezbaterii CGMB in ședința de…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a transmis cateva precizari referitoare la proiectul „Testam pentru București”, care presupune testarea bucureștenilor pentru COVID-19."Am facut azi, in cadrul unui interviu acordat Antenei 1, cateva precizari importante referitoare la proiectul…

- 11 mii de bucureșteni vor fi testați pentru coronavirus și vor fi platiți cu cate 200 lei, conform unui proiect al Consiliului General al Primariei Capitalei, care va fi dezbatut pentru aprobare pe 11 mai. Proiectul „Testam pentru București” prevede testarea cu teste de tip Real Time PCR a 11.000 de…

- Curtea de Justiției a Uniunii Europene (CJUE) a condamnat Romania pentru nerespectarea angajamentelor privind calitatea aerului in București. Astfel, Romania risca plata unor amenzi usturatoare daca in cel mai scurt timp nu ia masuri pentru a limita poluarea cu praf a Capitalei. Aceste amenzi se ridica…

- Aproape 2000 de angajati ai STB din cei 11.000 au fost trimisi in somaj tehnic in perioada starii de urgenta. De asemenea, cei 9.000 de angajati ai STB care vin la lucru au programul redus dupa ce s-a decis ca parcul auto al STB sa se reduca cu 40 %, ca urmare a scaderii cererii de transport in Bucuresti.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, spune ca in Bucuresti peste 500 de cadre medicale sunt cazate in spatiile puse la dispozitie temporar de PMB, iar in masura in care vor exista noi solicitari din partea spitalelor, Municipalitatea este pregatita sa creasca imediat capacitatea de cazare.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat joi ca bucurestenii vor fi testati in curand de coronavirus, testele fiind deja comandate. Potrivit Gabrielei Firea, testele au fost deja comandate...

- Primarul din Gura Humorului a luat-o inaintea autoritaților de la București și a decis sa autoizoleze orașul, aflat in județul Suceava, pentru a preveni raspandirea coronavirusului. Orașul Gura Humorului nu are inregistrat niciun caz confirmat cu coronavirus. Conform realitateadesuceava.net, la intrarile…