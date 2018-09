Iata analiza politica a analistului politic Bogdan Chirieac:

”Doamna Firea se așeaza drept contracandidat al lui Liviu Dragnea la președinția PSD. In acest moment, in interiorul propriului partid, dl Dragnea are o disidența reala, nu e vorba despre disidența lui Grindeanu, despre disidența lui Tudose, nu, doamna Firea, sigur, inca nu are masa critica, dar dansa conduce doua organizații foarte importante al PSD, București și de Ilfov, este primar general in funcție, deci are acces la resurse politice, economice, sociale, este oficial, in acest moment, un contracandidat.

Sprijin…