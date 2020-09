Stiri pe aceeasi tema

- PSD a obtinut cele mai multe voturi pentru Consiliul Judetean (CJ) Arges si functia de presedinte, potrivit rezultatelor partiale centralizate luni de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) prin numararea voturilor in 519 dintre cele 522 de sectii de votare din Arges. Dintr-un total de 244.549 de voturi…

- Deputatul PSD Corneliu Stefan a obtinut un scor de peste 50% pentru functia de presedinte al CJ Dambovita, conform numaratorii paralele partiale a organizatiei judetene PSD. PSD, conform sursei citate, a obtinut functiile de primar in cele doua municipii din judet, respectiv Targoviste si Moreni. De…

- PSD ar fi castigat, potrivit numaratorii paralele, functiile de primar al municipiului Targoviste si de presedinte al Consiliului Judetean Dambovita, edilul Targovistei, Cristian Stan, sustinand ca este una dintre cele mai mari victorii ale social-democratilor in Dambovita.Cristian Stan a…

- Emanuel Soare: „Proiectele noastre sunt susținute de Guvernul Romaniei” ”Am participat saptamana trecuta la semnarea contractului pentru proiectarea și execuția tronsoanelor 3 și 4 ale drumului expres Pitesti – Craiova, evenimentul avand loc in sala mare a Consiliului Județean Arges, in prezența premierului,…

- Am stat de vorba, astazi, cu producatorii din Lungulețu, am aflat care sunt nevoile lor urgente, dar am prezentat și doua soluții rapide pentru a le veni in sprijin The post Problemele producatorilor din Lungulețu preluate pe agenda prioritaților lui Corneliu Ștefan, candidatul PSD pentru funcția de…

- Deputatul PSD Dambovita, Corneliu Stefan si-a depus candidatura pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Dambovita. Au fost depuse la Biroul Electoral Judetean si cele 77.000 de semnaturi din partea dambovitenilor pentru sustinerea candidatului la functia de presedinte al Consiliului Judetean…