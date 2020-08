Finlanda pregătește restricții dure la intrarea în țară Finlanda vrea sa impuna izolarea obligatorie de 14 zile pentru orice persoana care vine din țarile cu risc. Și Romania va fi inclusa pe aceasta lista, potrivit autoritaților de la Helsinki. Vor fi obligatorii și testele facute la intrarea in țara. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

