Finlanda intenționează să criminalizeze trimiterea de "dick picks" Finlanda intenționeaza sa penalizeze trimiterea de poze nesolicitate cu organul sexual masculin, persoanele gasite vinovate riscând pâna la șase luni de închisoare, trasmite AFP.



Legea, care urmeaza sa fie prezentata parlamentului anul viitor, urmarește sa extinda definiția harțuirii sexuale pentru a include &"harțuirea verbala, prin fotografii sau mesaje, realizarea de fotografii sau aratarea unora cu propria persoana&", potrivit unui comunicat al ministerului de interne finlandez.



Pedepsele ar urma sa varieze de la o amenda la șase luni de închisoare în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Chiar si acum, cand restul Europei este ingrijorat din pricina unui nou val de cazuri, Finlanda are una dintre cele mai scazute rate de infectare de pe continent. Finlanda a avut cu 90% mai putine decese de coronavirus pe cap de locuitor decat Suedia, iar economia sa a fost afectata mai putin in prima…

- Eleva la Școala Latokartano, Helsinki, Iris Biro este fata unei familii de romani care locuiește de 15 ani in capitala Finlandei.Iris a descris cum au aratat primele zile de școala din țara scandinava. Marturia fetiței apare in publicația Școala 9, o platforma publicistica avand ca tema educația, fondat…

- Totodata, Codruta Filip, care este licentiata in Drept, spune ca a gasit pe Internet postul pe care-l ocupa in prezent la Ministerul Sanatatii si ca acesta nu necesita cunostinte medicale, ci "studii in științe sociale (unde intra și DREPTUL)". Pentru a fi mai convingatoare, artista a postat…

- In vederea cresterii nivelului de transparentizare si de prevenire a incompatibilitatilor si a conflictelor de interese, Agentia Nationala de Integritate a lansat pe propria pagina de Internet sectiunea dedicata alegerilor locale programate pentru luna septembrie 2020. Aceasta masura are ca scop optimizarea…

- Legea care inasprește pedepsele pentru infracțiunile de pedofilie și viol a fost contestata la Curtea Constituționala de catre Guvern. Majorarea pedepselor ar duce la imposibilitatea ca cei care comit fapte de viol sau pedofilie sa iși execute pedepsele cu suspendare.

- Imagini surprinse in exclusivitate! In plina creștere fulminanta a cazurilor de coronavirus, jandarmii inchid ochii, iar rromii petrec și incalca legea.In contextul in care in ultimele zile autoritațile centrale au tras tot mai multe semnale de alarma, iata ca, la nivel local, lucrurile stau cu totul…