Stiri pe aceeasi tema

- Este de neconceput sa existe un atac asupra Suediei si NATO sa nu reactioneze, a declarat marti seara, la Bruxelles, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. El a subliniat, in ziua aderarii Finlandei la NATO, ca Suedia nu a fost fost lasata singura. "Tuturor aliatilor le pasa de Suedia, au furnizat…

- Comandanții forțelor aeriene din cele patru state nordice au anunțat vineri ca au semnat o scrisoare de intenție pentru a crea o aparare aeriana nordica unificata, menita sa contracareze amenințarea in creștere din partea Rusiei, relateaza Reuters . Intenția este de a putea opera in comun pe baza unor…

- Parlamentarii suedezi au aprobat miercuri, 22 martie, un proiect de lege care permite țarii sa adere la NATO, in timp ce așteapta aprobarea finala, anunța Associated Press . Pana acum, cererea a fost ratificata de toate statele membre ale alianței, cu excepția Ungariei și Turciei. Parlamentul format…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat sambata prelungirea acordului international privind exportul de cereale ucrainene, informeaza Reuters si AFP. Liderul turc a facut anuntul in cadrul unui discurs televizat, fara a preciza durata prelungirii, care potrivit unui responsabil ucrainean va…

- Sefa parchetului european, Laura Codruta Kovesi, care a supervizat anchete privind fraude in valoare estimata de 14 miliarde de euro in 2022, intentioneaza sa ii ia in vizor acum pe cei care ocolesc sancțiunile adoptate impotriva Rusiei, relateaza AFP. Ea vrea sa ia ca tinta persoanele, companiile sau…

- Pachetul propus include restrictii comerciale care ar provoca Rusiei pierderi de peste 10 miliarde de euro, inclusiv o interdictie asupra importurilor de cauciuc rusesc in UE. De asemenea, ar interzice mai multe exporturi din UE catre Rusia de echipamente tehnologice si piese de schimb pe care Moscova…

- Potrivit raportului, Ungaria este perceputa ca cea mai corupta țara din blocul comunitar format din 27 de state. Clasamentul este completat de Bulgaria și Romania, țari care nu au inregistrat nicio imbunatațire semnificativa in ultimul deceniu. Cu scoruri cuprinse intre 42 și 46 din 100, Ungaria, Bulgaria…

- Polonia si Lituania vor ca UE sa impuna restrictii asupra sectorului nuclear din Rusia ca parte a noilor sanctiuni contra Moscovei in contextul razboiului din Ucraina, noteaza vineri Reuters . Cele doua tari au propus ca grupul energetic Rosatom si conducerea lui sa fie incluse pe ”lista neagra” a Uniunii…