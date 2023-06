FineStore sărbătorește 9 ani alături de clienți cu reduceri, premii și cadouri. Cum transformi campania aniversară în avantajul tău FineStore implinește 9 ani de existența pe piața din Romania și clienților le mulțumește! Pe cei care ii sunt alaturi inca din 2014, FineStore a pregatit o campanie aniversara de zile mari! Pana pe 27 iunie, toate comenzile beneficiaza de o reducere de 19%, pe langa discounturile aniversare la peste 699 de produse, in unele cazuri chiar și de peste 35%. Tot cu aceasta ocazie, FineStore mai pune la bataie 29.999 sticle de vin cadou, dar și un concurs cu premii ca la orice sarbatoare! Este ocazia ideala pentru cei care vor sa-și refaca stocul de licori alese, fie ca vorbim despre persoane fizice,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

