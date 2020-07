Finanțele au ieșit pe piețe pentru a se împrumuta în dolari ​Ministerul Finanțelor Publice (MFP) ar fi ieșit, marți, pe piețele externe cu bonduri pe 10 și 30 de ani, conform unor surse din piața. Având în vedere criza coronavirusului, bugetul are nevoie de mai mulți bani. Ramâne de vazut cât va împrumuta.



De precizat ca recent a fost revizuit necesarul de finanțare din acest an cu peste 33 miliarde lei.



De precizat ca recent a fost revizuit necesarul de finanțare din acest an cu peste 33 miliarde lei.

Sursa articol: hotnews.ro

