Stiri pe aceeasi tema

- Florin Spataru, ministrul Economiei, a anuntat luni ca a fost deschis apelul de preselectie pentru intreprinderile, companiile si centrele universitare interesate sa aplice pentru accesarea fondurilor de 500 milioane euro pentru dezvoltarea microelectronicii in Romania prin PNRR. Ministerul Economiei…

- Ministerul Economiei anunța deschiderea apelul de preselecție pentru intreprinderile, companiile și centrele universitare interesate sa aplice pentru accesarea fondurilor de 500 milioane euro pentru dezvoltarea microelectronicii in Romania prin PNRR. „Așa cum am promis, am deschis apelul de preselecție…

- Florin Spataru, ministrul Economiei, a anuntat luni ca a fost deschis apelul de preselectie pentru intreprinderile, companiile si centrele universitare interesate sa aplice pentru accesarea fondurilor de 500 milioane euro pentru dezvoltarea microelectronicii in Romania prin PNRR. Ministerul Economiei…

- 2 decembrie – Comisia Europeana plateste in contul Ministerului Finantelor Publice avansul de 1,8 miliarde de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), plan ce contine 15 componente, 507 jaloane, 64 de reforme si 107 investitii. – BNR anunta ca, la data de 30 noiembrie 2021, rezervele…

- Ministerul Economiei vrea sa deschida finanțari totale de 500 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) pentru proiecte industriale de cercetare în domeniul microelectronicii, primul apel urmând sa fie deschis, aproximativ, în peripada 10 ianuarie-4…

- Romania poate deveni furnizor strategic de semiconductori in UE si, in acest sens, ne dorim dezvoltarea sectorului de microelectronica, cu ajutorul banilor din PNRR, a afirmat, marti, Florin Spataru, ministrul Economiei, intr-o conferinta de presa. El a prezentat trei proiecte strategice ale ministerului…

- Startup-urile românești, firmele ceva mai dezvoltate și companiile mari vor putea obține finanțari de capital de risc de la 20 de fonduri de investiții care vor fi alimentate cu 400 de milioane de euro, bani europeni din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Citește mai departe…

- Peste 5.000 de firme IT și non-IT românești urmeaza sa primeasca granturi totale de proape 500 de milioane de euro pentru proiecte de digitalizare, conform Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR) al României, aprobat joi de Consiliul UE. Citește mai departe și comenteaza…