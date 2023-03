Stiri pe aceeasi tema

- Premierul canadian Justin Trudeau a anuntat luni un pachet de masuri, inclusiv numirea unui raportor special independent, pentru a face lumina asupra acuzatiilor de ingerinta chineza in ultimele doua alegeri federale, informeaza AFP.

- O situatie "exceptionala" care "risca sa devina periculoasa si imposibil de gestionat": guvernul lui Justin Trudeau a avut dreptate sa recurga la masuri exceptionale pentru a pune capat crizei soferilor de camioane in iarna lui 2022, a apreciat vineri o comisie

- Autoritațile de la Beijing au anunțat duminica, 12 februarie, ca se pregatesc sa doboare un obiect neidentificat aflat in zbor in spatiul aerian al Chinei, in timp ce in Canada este cautat la sol un obiect zburator in forma cilindrica ce a fost doborat cu ajutorul fortelor aeriene americane, informeaza…

- Premierul canadian Justin Trudeau a exprimat sambata sprijinul tarii sale pentru decizia americana "de a dobori balonul de supraveghere la mare altitudine al Chinei care a incalcat spatiul aerian american si canadian si dreptul international", relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Premierul canadian Justin Trudeau si omologul sau japonez, Fumio Kishida, si-au afirmat joi, la Ottawa, dorinta de a consolida legaturile economice, dar si parteneriatul in domeniul securitatii in regiunea Asia-Pacific, noteaza AFP.

- Premierul canadian Justin Trudeau anunta achizitionarea de la Statele Unite a unui sistem de apararea antiaeriana de tip NASAMS care sa fie donat Ucrainei, relateaza AFP. Este vorba despre primul sistem antiaerian de tip NASAMS pe care Canada urmeaza sa-l doneze Ucrainei, anunta Ottawa, care estimeaza…

- Jandarmul in varsta de 28 de ani ancheta un accident rutier cand a fost impuscat. Incidentul s-a petrecut in oraselul Hagersville care are aproximativ 3.000 de locuitori, in sudul provinciei canadiene Ontario.Acesta a murit la spital. El era in post de abia un an. Potrivit poliției, doi suspecti au…