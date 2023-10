Primaria Variaș a obținut finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” pentru extinderea rețelei de gaze naturale in satele aparținatoare Gelu și Sanpetru Mic. „Am reușit obținerea unei finanțari pentru un obiectiv promis și foarte util! Acesta finanțare se adauga celorlalte investiții aflate in derulare, finanțate prin diferite linii de accesare! Obținerea acestei sume […] Articolul Finanțare prin Programul „Anghel Saligny” pentru extinderea rețelei de gaze naturale in comuna timișeana Variaș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .