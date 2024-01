Stiri pe aceeasi tema

- Patru proiecte vor primi finanțare prin fondul FACEM – o comunitate pentru educație, a carui valoare este de 400,000 lei. Programul FACEM, derulat de Fundația Comunitara Timișoara, cu sprijin financiar de la Hamilton Central Europe, se afla la prima ediție și are ca scop prevenirea și reducerea abandonului…

- Patru proiecte vor primi finanțare in vederea prevenirii și reducerii abandonului școlar, imbunatațirea performanțelor școlare, reducerea analfabetismului, inclusiv funcțional, transformarea spațiilor de invațare in spații primitoare și prietenoase, in unitațile de invațamant din județ. Suma avuta la…

- Pentru a preveni abandonul școlar, Organizația Salvați Copiii a lucrat in parteneriat cu Școala Gimnaziala Farcașele, județul Olt. Proiectul a avut ca scop: imbunatațirea competențelor profesionale in domeniul educației nonformale in sistem outdoor, pentru 36 de cadre didactice din școla, stimularea…

- Președintele CJ Maramureș Ionel Bogdan a fost premiat in cadrul Galei Premiilor Capital 2023: Premiul pentru realizare de proiecte cu finanțare de doua miliarde de euro pentru județul Maramureș! Gala Premiilor Capital a adus in prim-plan, ca in fiecare an, personalitațile și organizațiile cu rezultate…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat, vineri, la Iasi, ca incurajeaza Romania sa lucreze cu doua tari vecine Republica Moldova si Ucraina pentru parcursul lor european, dar si pentru reconstructia tarii vecine in urma conflictului cu Federatia Rusa, conform Agerpres.roIn ceea…

- BANI… Scolile din judetul Vaslui pot aplica pentru Programul „Impreuna prindem curaj”, in cadrul caruia ar putea primi cate 4.000 lei pentru a derula activitati de prevenire a violentei in scoli. Ministerul Educatiei a alocat 1,4 milioane de lei pentru acest program, banii fiind impartiti pe judete…

- 31 octombrie: TESTARE GRATUITA Babes Papanicolaou si HPV in trei localitati din judetul Alba. Programul caravanei de screening 31 octombrie: TESTARE GRATUITA Babes Papanicolaou si HPV in trei localitati din judetul Alba. Programul caravanei de screening Caravana mobila pentru screeningul cancerului…

