Stiri pe aceeasi tema

- Investițiile in sistemul energetic din Romania sunt mai mult decat necesare. Ministerul Energiei anunța ca incepand cu anul 2022 investițiile in sectorul energetic pot fi finanțate din mai multe surse disponibile atat din resurse naționale, cat și din fonduri europene nerambursabile. ”Așa cum ne-am…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, anunța lansarea unui concurs internațional pentru gasirea de soluții pentru amenajarea Parcului Vacarești: „E pentru prima oara cand o arie naturala protejata din Romania e data in administrare unei primarii. Vor fi realizate doar intervenții minim invazive”.

- OMV Petrom va investi 11 miliarde de euro pana in 2030 pentru reducerea emisiilor de carbon, acesta fiind cel mai mare plan de investitii private in sectorul energetic din Romania, potrivit Strategiei 2030 a companiei „Transformare pentru un viitor cu emisii reduse de carbon".

- In contextul in care la nivel național gradul de absorbție pentru Programul Operațional Regional (POR) este conform informațiilor publicate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene la data de 29 octombrie 2021 la valoarea totala de 49,16%, AMCOR (Asociația Consultanților in Management din…

- Tanczos Barna a declarat, miercuri, la Digi 24, ca se cauta solutii ca bugetul pentru proiectul care vizeaza instalarea de panouri fotovoltaice pentru locuinte sa fie suplimentat. “In decembrie, suplimentam bugetul, cautam solutia ca cele 280 de milioane sa fie suplimentate, mergem pe un sistem testat…

- Sesiunea de inscriere pentru validarea instalatorilor prin intermediul carora se va putea face inscrierea persoanelor fizice in cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrica va avea loc in perioada 15 noiembrie-16 decembrie 2021, anunța Administratia…

- Romania iși propune sa aduca in atenția publicului internațional o abordare profund conectata la viitor, centrata pe un sistem energetic independent. Astfel ca, Ministerul Energiei prin Direcția Eficiența Energetica va prezenta conceptul Sistem Integrat Stație de Pompare Epurare – SISPE in cadrul expoziției…