- Ucraina este pregatita sa lanseze mult asteptata contraofensiva pentru recucerirea teritoriilor ocupate de Rusia, a anuntat presedintele sau, citat de news.ro. Volodimir Zelenski a declarat ca nu stie cat timp va dura si ca „poate merge intr-o varietate de moduri" – dar ca „cred cu tarie" ca vor reusi.…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a exprimat joi ”dezamagirea” poporului si armatei ucrainene fata de lipsa unor ”decizii pozitive” privind intrarea tarii sale in NATO. El a subliniat din nou necesitatea ca Alianta Atlantica sa sprijine aderarea Kievului la summitul din iulie, relateaza EFE.…

- Rusia a reactionat virulent fata de afirmatiile unui senator republican american, Lindsey Graham, care, intr-o discutie cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a spus ca ajutorul militar oferit Ucrainei de SUA este „cel mai bun mod in care Washingtonul a cheltuit vreodata bani” si ca „rusii mor”…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, duminica seara, intr-un discurs catre Ucraina rostit din avion, ca tara nu trebuie sa uite, cu ocazia Zilei de Comemorare a Victimelor Represiunii Politice, pe cine a pierdut si ca trebuie sa fie puternica, transmite News.ro.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski cauta susținere printre țarile din America Latina - dupa declarațiile controversate ale președintelui brazilian Lula da Silva privind invazia Rusiei - una dintre ele fiind Mexicul, caruia ii cere sa sprijine un summit regional al țarilor care sunt in favoarea…

- UPDATE 00.10 - Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat marti la telefon cu presedintele Camerei Reprezentantilor din SUA, republicanul Kevin McCarthy, pe care l-a asigurat ca Ucraina poate da socoteala pentru fiecare dolar acordat de Washington ca asistenta, in conditiile in care republicanii…

- Luptele din jurul orașului Bahmut, din estul Ucrainei, au ramas "deosebit de fierbinți", a declarat președintele Volodimir Zelenski, fara a da indicii ca orașul a cazut in cele din urma in mainile Rusiei, așa cum susține fondatorul forței de mercenari Wag

- In timp ce in Bahmut se dau lupte grele, in interiorul carora rușii par sa cucereasca incet, dar sigur anumite zone din estul Ucrainei, Volodimir Zelenski face eforturi continue pentru a crea o mare unitate internaționala, care sa se implice pentru a obține victoria Ucrainei. In mesajul de miercuri…