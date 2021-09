In plan economic, raspandirea variantei Delta a coronavirusului și problemele din lanțurile de aprovizionare franeaza redresarea globala, iar rolul Chinei in economia mondiala se schimba, avertizeaza Financial Times. In 2008, creșterea rapida a Chinei in curs de industrializare – susținuta de stimuli guvernamentali – a ajutat economia globala sa-și revina de pe urma crizei financiare. La fel, anul trecut, o revenire in forța a producției industriale a Chinei a facut din ea una dintre puținele țari care au inregistrat o creștere pozitiva in 2020. Acum insa, exista indicii ca redresarea iși pierde…