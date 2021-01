Financial Times: Răspunsul corect pentru Xi Jinping este o strategie unică privind China America are un nou președinte, iar Occidentul are nevoie de o noua strategie privind China. Relația dintre Washington și Beijing va configura peisajul geopolitic pentru decenii și chiar mai mult. Administrația Biden are șansa de a stabili parametrii.



Întrebarea care se pune cel mai frecvent în privința abordarilor occidentale fața de China este daca ele sunt îndreptate spre un partener economic sau spre o mare putere rivala. Jonglatul deloc elegant cu mercantilismul și competiția strategica a eșuat în a produce un echilibru inteligent. Beijingul, acum de o incisivitate… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

