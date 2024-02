Stiri pe aceeasi tema

- Sprijinul pentru Ucraina in randul europenilor ramane ridicat, dar la aproape doi ani de cand Rusia a declanșat invazia pe scara larga. Cu toate acestea, doar 10% din europeni mai cred acum ca armata ucraineana poate invinge Rusia, conform unui sondaj la nivelul UE și publicat de The Guardian. Sondajul…

- UPDATE 20.30 - Joe Biden il acuza pe Vladimir Putin pentru moartea lui Aleksei Navalnii - VIDEO Joe Biden. Foto: ProfimediaPreședintele Joe Biden l-a acuzat vineri pe președintele rus Vladimir Putin pentru moartea liderului opoziției ruse Aleksei Navalnii, spunand ca este „revoltat”, dar „nu surprins”…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a reinnoit sambata invitatia adresata fostului presedinte american Donald Trump de a vizita Ucraina si s-a oferit sa-l insoteasca personal in zona de lupta pentru a putea intelege mai bine razboiul, transmite EFE, informeaza AGERPRES . „Daca domnul Trump…

- Guvernul ucrainean a informat Casa Alba ca intentioneaza sa il demita pe comandantul armatei, generalul Valeri Zalujnii, au declarat vineri doua surse bine informate citate de Reuters, relateaza News.ro.Masura de a-l demite pe generalul Valeri Zalujnii, care a intrat in conflict cu presedintele Volodimir…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, intr-un interviu acordat CNN, a declarat ca nu impartașește temerile privind o posibila realegere a republicanului Donald Trump in funcția de președinte al SUA. Stoltenberg a subliniat ca Alianța Nord-Atlantica depune eforturi constante pentru a oferi un…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri la postul american CNN ca nu impartaseste temerile conform carora o eventuala realegere a republicanului Donald Trump ca presedinte al SUA ar slabi Alianta Nord-Atlantica, in timp ce aceasta depune eforturi pentru a oferi in continuare…

- Pentru prima data, liderul ucrainean Volodymyr Zelensky și-a exprimat in mod public și fara echivoc ingrijorarea fața de sugestia lui Donald Trump ca ar putea pune capat razboiului dintre Rusia și Ucraina intr-o singura zi, daca se va intoarce la Casa Alba. Intr-un interviu acordat postului britanic…

- Oficialii de la Casa Alba și de la Pentagon au avertizat ca SUA nu vor mai putea in curand sa asigure aprovizionarea cu rachete interceptoare pentru bateriile sistemelor de aparare antiaeriana Patriot din Ucraina, relateaza sambata, 6 ianuarie, publicația americana The New York Times (NYT), potrivit…