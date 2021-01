Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor din Olanda a crescut cu cel mai ridicat ritm de dupa Al Doilea Razboi Mondial, din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat marti biroul de statistica (CBS) din aceasta tara, transmite Reuters, conform news.ro. Pana saptamana trecuta, au fost raportate circa 162.000 de decese,…

- Autoritațile din Australia au anunțat, luni, ca au fost detectate doua cazuri de infectare cu noua tulpina a COVID-19, informeaza Reuters, citata de Agerpres.Cel mai populat stat australian, New South Wales (NSW), a raportat, duminica, sase noi cazuri de coronavirus la persoane care au revenit din strainatate…

- Experții in sanatate din statele UE au ajuns la concluzia ca vaccinul anti-COVID va fi eficient și pentru nouz tulpina a virusului SARS-CoV-2, aparuta in Marea Britanie. Confirmarea mai multor cazuri de infectare cu noua tulpina de coronavirus din Marea Britanie și in alte țari a alarmat autoritațile…

- In ultima vreme au aparut discuții aprinse despre posibilitatea implementarii pașaportului COVID. Primul stat care anunța iminenta implementare era Marea Britanie, in schimb Italia a decis sa faca ea primul pas. Robert Speranza a impus noi restricții de calatorie, pe baza vaccinului anti-covid și pe…

- Italia a inregistrat, in ultimele 24 de ore, 37.809 cazuri noi de Covid-19 și 446 decese. Din spitale au fost externate peste 10.000 de persoane, fața de aproape 5.000 joi. Joi erau 34.505 cazuri noi, iar vineri sunt 37.809. Numarul total al persoanelor infectate, de la inceputul epidemiei, este de…

- Italia și-a doborat recordul din 31 octombrie, cand avea 31.758 noi contaminari zilnice. In ultimele 24 de ore, a intregistrat 34.505 cazuri noi de Covid-19 și 445 decese, anunța MEDIAFAX.Creșterea fața de miercuri este de 4,45%: miercuri erau 30.550 cazuri noi, iar joi sunt 34.505. Numarul…

- Rata muncitorilor „cu ziua” sau nedocumentați (adica la negru) este mare, la fel și proporția persoanelor care nu pot pleca in agricultura sau construcții in alte țari europene, se arata intr-un raport al Bancii Mondiale . „Acești oameni, care susțin de obicei familii extinse, nu sunt incluși in nicio…

- Transportul public din Italia este tot mai mult considerat de experti si decidenti politici drept unul dintre spatiile ce prezinta cel mai ridicat risc de infectare cu noul coronavirus, in contextul in care guvernul de la Roma incearca sa faca fata unei cresteri a numarului de