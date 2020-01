Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile de petrol au fost BLOCATE in principalele porturi din Libia in semn de protest impotriva intervenției turce. Forte loiale generalului Khalifa Haftar, care desfasoara de mai multe luni o ofensiva militara pentru cucerirea capitalei libiene Tripoli, recunoscuta de ONU, au blocat exporturile.…

- Nationala masculina de polo pe apa a Romaniei a incheiat pe locul al treilea Grupa B a Campionatelor Europene de la Budapesta. In play-off , tricolorii se vor duel cu Grecia. Romanii au reusit sa invinga duminica puternica formatie a Rusiei cu scorul de 11-10, dupa ce fusesera invinsi de Olanda (8-9)…

- Germania ar putea gazdui o conferinta pentru ajungerea la pace in Libia, a declarat sambata dupa-amiaza, la Moscova, cancelarul german, Angela Merkel, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, scrie Mediafax. Angela Merkel a formulat aceasta propunere in contextul in care Turcia si Rusia au lansat…

- Rusia anunța in fiecare zi noi arme și tehnologii avansate. Nu am avut timp sa va vorbesc despre giganticul proiect al submarinului carauș de gaz lichefiat: un monstru de 360 de metri lungime, 70 de metri lațime și o inalțime de 30 de metri, echipat cu trei reactoare nucleare. Noul monstru al marilor…

- CHIȘINAU, 2 ian - Sputnik. Federația Rusa se afla in fruntea topului țarilor recipiente ale emigranților din Republica Moldova, potrivit Biroul Migrație și Azil. © Sputnik / Miroslav Rotari Președintele Republicii Moldova, despre revenirea acasa a muncitorilor migranți In afara de Rusia, printre…

- Inaintea ultimelor doua zile ale preliminariilor Euro-2020, 17 echipe si-a obtinut biletele pentru turneul final. Mai sunt disponibile din preliminarii trei locuri locuri, dintre care unul s-a ocupat chiar aseara de catre Portugalia. In acest moment, se cunosc urmatoarele echipe calificate: Anglia,…

- Barometrul Coface indica o incetinire generala a economiei globale, in ciuda acțiunilor bancilor centrale Dupa o vara marcata de numeroase incertitudini politice la nivel mondial, cu impact direct asupra mediului de afaceri, 2020 se anunța un an al declinului economic. Criza monetara din Argentina,…

