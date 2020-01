Stiri pe aceeasi tema

- "Romania este profund ingrijorata de recentele evoluții din Orientul Mijlociu dupa atacul impotriva Ambasadei SUA in Irak - pe care Romania il condamna in mod ferm - și masuri protective și preventive luate in consecința de SUA. Detensionarea este esențiala pentru a evita o deteriorare suplimentara…

- ″Iranul nu a castigat vreodata un razboi, dar niciodata nu a pierdut o negociere″⁣, a scris vineri pe Twitter presedintele american Donald Trump, transmite agenția EFE. Este prima reacție oficiala a președintelui american dupa ce aviatia SUA l-a ucis la ordinul sau pe generalul iranian Qassem Soleimani…

- Esmail Qa Ani, in varsta de 63 de ani, a fost numit noul lider al Forțelor Quds, de catre liderul suprem iranian, dupa ce Qassem Soleimani a fost ucis vineri intr-un raid american la Bagdad, relateaza AFP și BBC.

- Ayatollahul Ali Khamenei, ghidul suprem al Iranului, s-a angajat vineri sa "razbune" moartea generalului iranian Qassem Soleimani, ucis la Bagdad in urma atacului Statelor Unite. Acesta a decretat trei zile de doliu national, informeaza AFP si...

- Financial Times: Piața auto mondiala se contracta cu cel mai rapid ritm din ultimii 10 ani ● Les Echos: Premiera europeana: Banca Centrala a Franței va lansa anul viitor propria moneda virtuala ● La Repubblica: Oamenii de stiinta explica de ce decoratiunile si luminitele de Craciun ii fac pe oameni…

- Financial Times: FMI reduce prognoza globala de creștere pe fondul temerilor privind razboiul comercial ● Le Point: În opinia lui Michel Barnier, un acord este "posibil saptamâna asta" ● The New York Times: Dumnezeu este acum complice la conspirația lui Trump ● Știri pe scurt.Financial…