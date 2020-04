Stiri pe aceeasi tema

- Stransul mainilor este salutul standard care exista de mii de ani, insa in contextul actual, experții in sanatate publica ne indeamna sa reexaminam siguranța ritualului de a strange mana. De mii de ani, oamenii obisnuiesc sa-si stranga mainile atunci cand se intalnesc, iar in epoca moderna acest gest…

- Financial Times: Marea Britanie admite ca poate lua lecții de la Germania în privința testarii în masa, în încercarea de a pune capat izolarii populației. ● Les Echos: Cum va reși Franța sa se hraneasca: fiecare sector alimentar gasește un raspuns propriu la aceasta criza. 240.000…

- Financial Times: Europa se pregatește pentru a relaxa izolarea impusa de coronavirus. Țari ca Franța sau Spania cauta strategiile de ieșire, încercând evitarea unui al doilea val de infecții. ● Les Echos: Europa, divizata în privința facturii crizei Covid-19. UE începe sa schițeze,…

- Grupurile energetice solicita sprijin guvernamental pentru a putea amâna plata facturilor populației și firmelor. Ar fi nevoie de 100 milioane de lire pe luna ● Le Temps: Coronavirusul și indispensabila revolta europeana. Un editorial al lui Jacques Delors, fost președinte al Comisiei Europene…

- Financial Times: Datele în timp real arata ca virusul a afectat deja activitatea economica mondiala. O analiza FT care ofera o prima privire asupra impactului coronavirusului ● Les Echos: Guvernul a fixat lista comercianților care își pot continua activitatea. Și a celor care vor închide.…

- Financial Times: Aprovizionarea cu alimente din Marea Britanie începe sa dea semne de boala ● Der Spiegel: Raspândirea coronavirusului - Europa de Est se pregatește pentru inevitabil. Multe state din Europa de Est iau masuri drastice împotriva Covid-19 - în parte și pentru ca…

- Autoritatile uzbece au anuntat duminica primul caz de imbolnavire cu Covid-19. Este vorba despre un barbat care s-a intors recent din Franta. Guvernul a luat mai multe masuri de preventie.Ministerul Sanatatii din Uzbekistan, tara din Asia centrala cu 34 de milioane de locuitori, a facut anuntul.…

- Financial Times: Italia extinde carantina în întreaga țara. ● Les Echos: Coronavirusul provoaca un crah global pe piețele bursiere. ● The Guardian: Nu va exista un remediu facil pentru o recesiune declanșata de coronavirus ● Folha: Regatul Unit creeaza o echipa împotriva stirilor false.…