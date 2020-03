Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia de coronavirus a infectat peste 126.000 de oameni în lume, cel puțin 4.630 murind din cauza Covid-19, iar 68.000 de persoane sunt declarate vindecate, potrivit centralizarii de realizate de catre John Hopkins University.Pâna acum, în afara de China, au fost raportate…

- Numarul de persoane cu coronavirus in statul New York s-a dublat joi la 22, in timp ce Tennessee și orașul San Francisco raporteaza primele cazuri de boala, anunța Reuters.Citește și: Tusk, oferta INCENDIARA pentru Iohannis: 'I-am propus sa fie presedintele Consiliului European, a REFUZAT'…

- Presedintele american Donald Trump a fost extrem de furios dupa o convorbire telefonica cu premierul britanic Boris Johnson referitoare la decizia Londrei de a permite implicarea producatorului chinez Huawei in implementarea tehnologiei 5G in Regatul Unit, scrie Financial Times.

- Financial Times: Ministrul de Finanțe polonez vrea taxarea Airbnb. Tadeusz Koscinski a declarat ca încearca sa se asigure ca polonezii care își închiriaza apartamentele prin intermediul unor site-uri precum Airbnb vor plati impozite, ● Les Echos: Dacia și Lada au salvat vânzarile…

- Președintele american Donald Trump a declarat, in cadrul unui discurs susținut miercuri, la Casa Alba, ca nu exista militari americani care au murit in atacul de marți seara al Iranului asupra bazelor americane din Irak, subliniind ca forțele americane sunt pregatite pentru orice, dar ca Iranul pare…