Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentanților va vota joi o moțiune care sa limiteze capacitatea președintelui Donald Trump de a intreprinde acțiuni militare impotriva Iranului, intrucat s-au intensificat criticile democraților dupa uciderea generalului iranian Qassem Soleimani, potrivit Associated Press, scrie Mediafax.Citește…

- Declarațiile razboinice ale Iranului dupa asasinarea generalului Qassem Soleimani au fost urmate de cea mai slaba varianta de razbunare a Teheranului, atacul asupra bazelor militare care adapostesc militari americani in Irak. Primele informații spun ca nu ar exista victime americane. In plus, ministrul…

- Asasinarea generalului iranian Qassem Soleimani de catre americani este un fapt șocant care - analizat de cel mai bun ziar din Orientul Mijlociu, Haaretz, și de cel mai bun analist al sau, Anshel Pfeffer - pune "ridica doua intrebari critice asupra Iranului și doua asupra SUA", scrie Il Corriere della…

- Tensiunile dintre Statele Unite și Iran au crescut exponențial, in ultimii trei ani. Uciderea generalului iranian Qassem Soleimani a dus acum la o inasprire dramatica a relațiilor dintre cele doua țari, dar și la o stare critica pe mapamond, asociata de unii cu "anticamera primului razboi mondial".…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a avut o discutie telefonica cu omologul sau iranian Mohammad Javad Zarif, sâmbata, a doua zi dupa uciderea generalului iranian Qassem Soleimani într-un raid american de la Bagdad, relateaza AFP.Potrivit unui comunicat al diplomatiei ruse, Serghei…

- Cel mai inalt organism de securitate al Iranului a promis vineri ca aceasta tara va razbuna ''la locul si momentul potrivit'' uciderea comandantului Fortei Al-Quds, generalul Qassem Soleimani, in urma unui raid american in Irak, informeaza AFP, potrivit AGERPRES.''America trebuie sa stie ca…

- Zeci de mii de oameni au ieșit pe strazile Teheranului și in alte orașe pentru a protesta impotriva atacului aerian american in care a fost ucis generalul Qasem Soleimani, scrie The New York Post. Scandand "Moarte Americii" și ținand afișe cu generalul Qassem Suleimani, mii de oameni au umplut strazile…

- Rusia a atentionat vineri impotriva consecintelor uciderii tintite, la Bagdad, a generalului iranian Qassem Soleimani, intr-un atac american "hazardat" ce va fi urmat de "amplificarea tensiunilor in regiune", informeaza Reuters si AFP. "Asasinarea lui Soleimani (...) constituie o miscare riscanta ce…