Stiri pe aceeasi tema

- In perioada de referinta, 44,2% dintre cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Cluj, Iasi, Sibiu si Brasov.Potrivit raportului saptamanal de supraveghere, 46,1% dintre cazurile confirmate s-au inregistrat la persoane care nu s-au vaccinat anti-COVID.Dintre cei vaccinati…

- Cea de-a 27-a editie a Festivalului Filmului Francez in Romania se va desfasura in perioada 15-26 martie la Bucuresti si in alte 12 orase din tara: Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi, Arad, Brasov, Braila, Constanta, Craiova, Sfantu Gheorghe, Sibiu, Suceava si Targu Mures, potrivit unui comunicat al Institutului…

- Luni, valorile termice sunt in creștere. Cerul e variabil, ușor cețos, iar in a doua parte a zilei se pot inregistra temperaturi in jurul valorii de 5 grade. La munte, cerul este senin, iar in termometre se inregistreaza la acest moment o maxima de -6 grade. Pentru ziua de marți, meteorologii…

- Elena Mateescu, directorul ANM, a anunțat cum va fi vremea in urmatoarele zile.In ultimele zile a fost ger cumplit, iar temperaturile au atins chiar si -25 de grade Celsius. In acest moment, este in vigoare o avertizare meteo de tip cod galben de ger in 13 județe, iar temperaturile au scazut pana la…

- Meteorologii de la ANM au anunța, miercuri, ca vremea se va raci și mai tare in mai multe zone ale țarii din Transilvania, Maramures si Moldova. Temperaturile minime se vor situa intre -25 si -18 grade. ANM a emis o atentionare Cod galben privind vreme deosebit de rece si ger persistent, valabila de…

- Administrația Naționala de Meteorologie transmite miercuri, 8 februarie, ca in cea mai mare parte a Transilvaniei, Maramureșului și Moldovei, vremea va fi deosebit de rece, iar mai ales noaptea și dimineața va fi ger cu temperaturile minime care se vor situa in general intre -25 și -18 grade.Un cod…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben privind vreme deosebit de rece si ger persistent, valabila de miercuri pana sambata.”In cea mai mare parte a Transilvaniei, Maramuresului si Moldovei, vremea va fi deosebit de rece, mai ales noaptea si dimineata va fi ger,…

- Organizatiile Eco Ruralis, Romapis si WWF Romania solicita retragerea autorizatiilor emise de Ministerul Agriculturii pentru tratarea semintelor de porumb, floarea-soarelui si sfecla de zahar cu neonicotinoide si conformarea la hotararea Curtii de Justitie Europene, care a decis pe 19 ianuarie 2023…