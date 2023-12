Finala ”Vocea României” 2023! Marele Premiu de 100.000 de euro va ajunge la… In acesta seara va avea loc finala ”Vocea Romaniei” 2023. Show-ul de televiziune muzical ce inregistreaza an de an audiențe record, a ajuns la un nou final de sezon, cel de-al 11-lea. Tot peste cateva ore vom afla și la cine ajunge trofeul și marele premiu de 100.000 de euro! Alexandra Capitanescu (din echipa lui Tudor Chirila), Alex Musta (Irina Rimes), Melisa Antonesi (Horia Brenciu) și Alex Maxim din echipa lui Smiley sunt cei patru semifinaliști ramași in concurs care vor intra pentru ultima oara sub semnul competiției inainte de celebrul indemn al prezentatorului Pavel Bartoș, ”Start vot!”… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Finala Vocea Romaniei 2023, sezonul 11, are loc vineri, 15 decembrie, pe Pro TV. Cine s-a calificat in finala Vocea Romaniei 2023 și cine lupta pentru trofeu și marele premiu. Iata mai jos tot ce trebuie sa afli despre unul dintre cele mai urmarite show-uri de talente.Cand are loc finala Vocea Romaniei…

- Alexandra Capitanescu e printre cei 4 finaliști de la „Vocea Romaniei” 2023, sezonul 11. Tanara in varsta de 19 ani lupta pentru premiul cel mare al emisiunii de la Pro TV, premiu in valoare de 100.000 de euro.Patru concurenți se dueleaza vineri seara, de la 20.30, la Pro TV, in finala „Vocea Romaniei”…

- Aseara a avut loc semifinala popularului show ”Vocea Romaniei”. aIn urma evoluției fiecarui semifinalist ramas in concurs, publicul din fața televizoarelor a decis cine sunt talentele care vor intra sub semnul competiției, in lupta catre trofeul ”Vocea Romaniei 2023”. Implicit Marele Premiu de 100.000…

