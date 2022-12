Marea finala, transmisa in direct de TVR 1, va fi arbitrata de polonezul Szymon Marciniak.Argentina a jucat in Qatar in grupa C (cu Polonia, Mexic si Arabia Saudita), pe care a terminat-o pe primul loc, dupa care a trecut in optimi de Australia (scor 2-1), in sferturi de Tarile de Jos (scor 6-5 in urma loviturilor de departajare) si de Croatia in semifinale (scor 3-0).Franta a evoluat in grupa D, cu Australia, Tunisia si Danemarca, si a acces in optimi de pe primul loc. Francezii au trecut de Polonia in optimi (scor 3-1), de Anglia in sferturi (2-1) si de Maroc in semifinale (2-0).Argentinienii…