- Meciul urmator din Cupa Romaniei s-ar putea desfașura cu public, accesul pe stadion fiind permis celor vaccinați. Se ia in calcul și acceptarea de teste PCR facute cu puțin timp inainte sau chiar teste rapide. Anunțul a fost facut de vicepremierul Dan Barna care nu a precizat despre ce meci ar fi vorba:…

- Fotbal / Finala Cupei Romaniei, pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiești, pe 22 mai Comitetul Executiv al FRF a validat propunerea ca finala Cupei Romaniei din acest sezon sa se dispute pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiești. Ultimul act al Cupei Romaniei, ediția 2020-2021, este programat pe 22 mai. Ora…

- Comitetul Executiv al FRF a validat, in sedinta de joi, propunerea ca finala Cupei Romaniei sa se dispute pe stadionul ”Ilie Oana” din Ploiesti, in data de 22 mai, noteaza news.ro. Ora urmeaza sa fie stabilita. Finalistele vor fi decise in urma mansei secunde a semifinalelor, care vor…

- Sepsi Sf. Gheorghe a reușit sa plece cu un punct din Banie, dupa ce a remizat „alb“, sambata seara, cu Universitatea Craiova. La finalul intalnirii reprezentanții gruparii covasnene s-au declarat mulțumiți cu „captura“ și spera sa faca un play-off memorabil. Vezi declarațiile antrenorului Leo Grozavu…

- Dupa ce a anulat disputarea la Ploiești a meciului dintre Romania și Macedonia de Nord, primul din campania de calificare la Mondialul din 2022, joc relocat la București, pe Național Arena și, dupa ce turneul final al Euro Under 19 a fost anulat, arena ”Ilie Oana” pierzand, de asemenea, organizarea…

- Tragerea la sorti a meciurilor din semifinalele Cupei Romaniei va avea loc marti, de la ora 11.00, la Casa Fotbalului, anunta FRF. In semifinalele Cupei Romaniei, editia 2020-2021, s-au calificat trei formatii din Liga 1, Dinamo, Astra si Universitatea Craiova, si una din Liga 2, Viitorul…

- Deși venea dupa numai trei zile ulterior meciului caștigat en-fanfare la Targu Jiu, in dauna Pandurilor, din campionatul ligii secunde, cel contra Astrei Giurgiu, de la Ploiești, din Cupa Romaniei, nu trebuia abordat cu atat de mult respect, o repet, ca sa nu zic, direct și franc, cu destula teama,…