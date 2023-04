Stiri pe aceeasi tema

- Prima manșa a sferturilor de finala ale UEFA Europa League a adus infrangerea surprinzatoare a Romei pe terenul celor de la Feyenoord. In schimb, Manchester United a condus Sevilla cu 2-0, dar a fost egalata in final.

- Seara de joi este dedicata meciurilor din sferturile de finala in Europa League și Conference League, iar Betano iți aduce in atenție promoția Caștig Șansa ca oportunitate de a nu pierde miza plasata, chiar și in eventualitatea in care unul dintre meciuri se dovedește a fi pierzator. Oferta este una…

- Suporterul care l-a atacat pe portarul Sevilliei, Marko Dmitrovic, la un meci cu PSV Eindhoven, disputat luna trecuta in Europa League, a primit o interdictie de 40 de ani pe stadionul Philips Arena. La meciul PSV Eindhoven – Sevilla FC (2-0), disputat pe 23 februarie, un fan a patruns pe terenul stadionului…

- Gruparea olandeza PSV Eindhoven i-a interzis accesul pe stadion timp de 40 de ani suporterului care l-a atacat pe portarul sarb al celor de la FC Sevilla, Marko Dmitrovic (31 de ani), la manșa retur din 16-imile UEFA Europa League. Trupa din Eindhoven a caștigat cu 2-0, dar spaniolii s-au calificat…

- Arbitrul roman Istvan Kovacs va conduce partida dintre Real Sociedad si AS Roma, care va avea loc joi, de la ora 22.00, la San Sebastian, in mansa secunda a optimilor de finala ale Europa League . Asistenti vor fi delegati conationalii Vasile Florin Marinescu si Ovidiu Artene, iar al patrulea oficial…

- Dylano K, 20 de ani, e ultrasul care a patruns pe teren in finalul meciului PSV Eindhoven - Sevilla, din play-off-ul EL. L-a agresat pe Marko Dmitrovic (31 de ani) inainte de a fi pus la pamant de sarb. Va sta doua luni dupa gratii. Pe 23 februarie, mai erau cateva minute de prelungire in meciul de…

- Tragerea la sorți pentru stabilirea „optimilor” de finala din Europa League are loc astazi, de la ora 13:00. Ceremonia poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. S-au calificat in optimile Europa League: Sporting, Bayer Leverkusen, Juventus, Sevilla, AS Roma, Manchester United, Șahtior Donețk…

- ora 19.45: Midtjylland – Sporting (in tur 1-1), Monaco – Leverkusen (3-2), Nantes – Juventus (1-1), PSV – Sevilla (0-3); ora 22.00: AS Roma – Salzburg 0-1, Manchester Utd – Barcelona 2-2, Rennes – Shakhtar (1-2), Union Berlin – Ajax (0-0).