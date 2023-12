Stiri pe aceeasi tema

- Finala America Express 2023 a luat prin surprindere telespectatorii. Emoțiile au luat cu asalt publicul atunci cand Irina Fodor a spus ce echipa a caștigat sezonul 6 al celui mai dur reality show din Romania. Laura Giurcanu și Sanziana Negru pleaca acasa cu premiul in valoare de 30.000 de euro.

- Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au fost eliminați de la America Express - Drumul Soarelui in ediția de marți, 26 decembrie. Cuplul a fost la un pas de marea finala, insa in competiția de la Antena 1 au mai ramas doar doua echipe.Din pacate, drumul in competiția America Express - Drumul Soarelui s-a…

- Ieri seara, pe Drumul Soarelui, a inceput etapa finala a competiției America Express: Giulia și Vlad Huidu, Aris și Alexia Eram, Laura Giurcanu și Sanziana Negru sunt cele trei echipe care s-au aliniat la startul unei curse ce a avut ca tema fotbalul, spo

- America Express, cel mai dur reality show din Romania, și-a desemnat aseara finaliștii sezonului șase. Prima echipa anunțata la careu de Irina Fodor a fost cea alcatuita din Alexia și Aris Eram, caștigatorii biletului de aur. Restul perechilor au plecat in ultima cursa pentru ultima șansa a acestui…

- In ediția din aceasta seara de la „America Express”, savuroasa intrecere a perechilor de ocazie continua cu eforturile de a gasi prima cazare in Argentina. Iar dupa un alt set de probe epuizante, cursa va culmina cu reunirea echipelor, finalul aducand un rezultat surprinzator.Aseara, a inceput prima…

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția 30 din 4 decembrie 2023. Viața satelor pescarești de la Pacific ne ofera tablouri insolite pe Drumul Soarelui, de departe o experiența de neratat, dar pentru stomacurile tari o pot oferi piețele de pește. Spectacolul vizual este completat de un miros…

- Pentru cele trei echipe care s-au calificat in jocul pentru amuleta, ziua a inceput in forța. Alexia și Aris Eram, Ionuț Rusu și George Tanase și Laura Giurcanu și Sanziana Negru au fost concurenții care au reușit sa ajunga primii la Irina Fodor și sa se califice astfel pentru acest joc, in episodul…

- Concurenții de la America Express - Drumul Soarelui trec prin probe extrem de grele pentru a duce la bun sfarșit misiunile și a ajunge primii la Irina Fodor. Laura Giurcanu și Sanziana Negru au caștigat prima imunitate a sezonului.Prima imunitate a celui de-al șaselea sezon America Express a fost caștigata…