- Sezonul 6 America Express a adus o noua doza de adrenalina și strategii puternice intr-o cursa la limita. Ultima etapa s-a dovedit a fi un adevarat test de indemanare și ingeniozitate pentru echipele ramase in cursa pentru victorie. Afla ce s-a intamplat in etapa finala, ediția 43 din 26 decembrie 2023,…

- Urmatoarea misiune la care ajung echipele este legata de povestea golului dat de Maradona cu mana. Afla ce s-a intamplat cu Laura Giurcanu și Sanziana Negru in etapa Finala America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția 41 din 24 decembrie 2023.

- Laura Giurcanu a avut nevoie de ajutorul medicilor la inceputul ediției din aceasta seara, 4 decembrie 2023. Ulterior, i s-a alaturat Sanzianei Negru, dar momentele tensionate nu au lipsit, din contra. Cele doua și-au ieșit din minți in timpul unei probe.

- Aris și Alexia Eram, copiii Andreei Esca, au fost uimiți de una dintre ținutele purtate de Iulia Albu in emisiunea America Express - Drumul Soarelui, unde se lupta pentru primul loc. Iata cum a aparut vedeta imbracata.In ediția de luni, 27 noiembrie, Iulia Albu a purtat o noua ținuta extravaganta. Criticul…

- Aris Eram a fost luat prin surprindere in platoul emisiunii in care concurenții America Express 2023 – Drumul Soarelui vorbesc despre competiția de la Antena 1 și evoluția lor in cadrul ei. Alexia Eram și Laura Giurcanu, „cele mai importante femei din viața lui”. Ce a spus despre influencerița. Cum…

- Ediția de sambata seara, 18 noiembrie 2023, de la America Express – Drumul Soarelui a facut puțina lumina in privința relației dintre Aris Eram și Laura Giurcanu. Se pare ca idila tinerilor incepe inca din emisiunea Antena 1, cei doi aruncandu-și „sageți de iubire” in concurs. Toți concurenții au zambit.…

- Dupa ce anul trecut și-a testat limitele la Survivor, Laura Giurcanu a raspuns pozitiv provocarii lansate de prietena sa, Sanziana Negru, și au facut echipa la America Express – Drumul Soarelui. In interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, creatoarea de conținut ne-a spus cum a fost readaptarea…

- Pentru cele trei echipe care s-au calificat in jocul pentru amuleta, ziua a inceput in forța. Alexia și Aris Eram, Ionuț Rusu și George Tanase și Laura Giurcanu și Sanziana Negru au fost concurenții care au reușit sa ajunga primii la Irina Fodor și sa se califice astfel pentru acest joc, in episodul…