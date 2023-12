Stiri pe aceeasi tema

- Ieri seara, pe Drumul Soarelui, a inceput etapa finala a competiției America Express: Giulia și Vlad Huidu, Aris și Alexia Eram, Laura Giurcanu și Sanziana Negru sunt cele trei echipe care s-au aliniat la startul unei curse ce a avut ca tema fotbalul, spo

- Ieri seara, pe Drumul Soarelui, a inceput etapa finala a competiției America Express: Giulia și Vlad Huidu, Aris și Alexia Eram, Laura Giurcanu și Sanziana Negru sunt cele trei echipe care s-au aliniat la startul unei curse ce a avut ca tema fotbalul, sportul devenit religie in Argentina.

- Vedetele și-au facut planuri din timp pentru Craciun. Adelina Pestrițu, Catalin Maruța și Andra, Adela Popescu, Andreea Esca se numara printre cei care au ales sa plece din țara, in timp ce Smiley cu Gina Pistol, Oana Roman și Andreea Balan au decis sa petreaca Craciunul acasa alaturi de cei dragi.Indiferent…

- Romica Țociu și Catalin au fost eliminați de la „America Express” inainte de finala. In competiție au mai ramas doar trei echipe, care vor lupta pentru marele premiu in valoare de 30.000 de euro. In ediția difuzata ieri la „America Express”, trei echipe s-au intrecut in cursa pentru ultima șansa. Este…

- O echipa va fi eliminata de la America Express in ediția din 20 decembrie, iar telespectatorii așteapta cu mare nerabdare sa afle cine va trece in etapa urmatoare. Irina Fodor va anunța echipa caștigatoare a biletului de aur, care duce direct spre Buenos Aires.In ediția din 19 decembrie, la America…

- Un barbat in varsta de 50 de ani a povestit ca a caștigat 20 de milioane de dolari la loto, dar a ales sa nu cheltuiasca nimic și sa țina totul secret. Iata afirmațiile care te vor ului!

- Un barbat in varsta de 50 de ani a povestit ca a caștigat 20 de milioane de dolari la loto, dar a ales sa nu cheltuiasca nimic și sa țina totul secret. Iata afirmațiile care te vor ului!

- Cum ar fi sa ai norocol ca la 17 ani sa devii milionar? Pentru unii banii inseamna totul, iar pentru alții poate insemna nefericire și chiar singuratate. Este și cazul de fața, in care vorbim de Jane Park, milionara de la Loto, care iși cauta barbat pe internet, dar fara prea mare noroc. Jane Park,…