Stiri pe aceeasi tema

- In Grecia, a fost reluata circulatia trenurilor, la trei saptamani de la tragicul accident feroviar in care au murit aproape 60 de oameni, printre care si un roman. Toate trenurile au fost oprite in depouri, in urma accidentului din 28 februarie, cand un tren de pasageri s-a ciocnit cu unul de marfa.…

- Un barbat in varsta de 52 de ani, din localitatea Ungureni, și-a gasit sfarșitul in timp ce se afla in magazinul Luceafarul din Bacau. Se pare ca acesta ar fi cazut de la etajul doi al magazinului, intre scarile in forma spiralata, cazatura fiindu-i fatala. „La data de 16 martie a.c, polițiștii Secției…

- Un moldovean, in varsta de 20 de ani, a decedat in Italia, dupa ce a fost strivit de tractorul pe care il conducea și care s-a rasturnat peste el. Tragedia a avut loc sambata, 11 martie, la Mombello di Torino, in regiunea Piemont, transmite rotalianul.com .

- O tanara in varsta de 25 de ani a decedat dupa ce autoturismul pe care il conducea s-a rasturnat, iar ea a fost prinsa sub cupola autovehiculului, informeaza, luni, Inspectoratul de Politie Judetean Galati, potrivit Agerpres.Conform sursei citate, accidentul a avut loc duminica seara, pe DN 25, intre…

- Un barbat de 29 de ani a murit, miercuri dimineata, intr-un accident rutier produs in judetul Botosani. El a fost prins sub o masina care s-a rasturnat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Trei persoane au murit, duminica dimineata, in urma unui accident rutier care a avut loc in judetul Constanta. Tragedia a avut loc dupa ce o masina s-a rasturnat in sant, la iesirea din comuna Cuza Voda catre Mihail Kogalniceanu. In urma incidentului, trei persoane din autoturism au murit, anunta, duminica…

- Intervenție a pompierilor și scafandrilor la Colibița! O hidrobicicleta in care se aflau 3 tineri din Mureș s-a rasturnat in lac. Un apel inregistrat sambata dupa-amiaza la 112 anunța ca o barca in care se aflau trei persoane s-ar fi rasturnat in Lacul Colibița, la fața locului fiind solicitata intervenția…

- Ziua de marți a fost una neagra pentru un tanar de 28 de ani. Aceasta și-a pierdut viața dupa ce a cazut dintr-un tractor agricol, condus de un barbat beat și fara permis de conducere. Mai mult de atat, la scurt timp dupa incident, șoferul a fugit de la locul accidentului. Dupa ce a fost identificat,…