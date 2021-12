Stiri pe aceeasi tema

- Casa aventurilor personajului Kevin din „Singur acasa” este acum disponibila de inchiriat pe Airbnb. Fanii trebuie sa se grabeasca pentru a prinde oferta pentru ca locuința lui Kevin este disponibila o singura noapte. Oferta de inchiriat este valabila pentru o singura noapte iar licitația pornește de…

- Libertatea a gasit-o in Statele Unite ale Americii pe Diana Rein. Pe numele ei real Daiana Campeanu. E singurul roman care a jucat in celebrul film de Craciun „Singur acasa”. Acum compune și canta blues-uri.Diana, in rolul Sondra, in „Singur acasa 1"Daiana Campeanu s-a nascut pe 30 aprilie 1978 in Republica…

- Exclusiv – Tradiția cade in acesta an. ProTv nu va mai difuza Singur Acasa. Filmul va fi transmis de Antena 1! Traditia Singur Acasa pe Pro TV a fost rupta in premiera de cand exista datele de audienta TV. Niciodata in ultimii 20 de ani, celebrul film cu Macaulay Culkin nu a fost dat de o alta statie…