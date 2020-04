Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul politist Marian Godina, acum parte a trupelor speciale de interventie, a oferit mai multe explicatii pentru incidentele violente petrecute la Sacele (Brasov), pe 19 aprilie.Marian Godina, cel care a fost in 2019 in cartierul Garcini, acolo unde au avut loc incidente de o violenta rara, politia…

- In timp ce mass media numara constiincios numarul de infectii si numarul de decese de pe glob atribuite epidemiei de coronavirus apar tot mai des si analize privind impactul geopolitic al acesteia. Cu trimitere evidenta la competitia dintre Statele Unite si China, la o posibila reconfigurare a unor…

- Sute de mii de șomeri din țara sunt obligați sa iasa din case din cauza birocrației, care ii obliga sa depuna in fiecare luna acte la stat. E vorba despre aproximativ 60.000 de șomeri care primesc ajutor de șomaj și aproape 200.000 de șomeri care nu primesc ajutor de șomaj, ci ajutoare sociale de la…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut Greciei sa „isi deschida portile” pentru imigrantii care incearca sa ajunga in Europa, potrivit Mediafax.Liderul turc Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa discute luni cu oficialii Uniunii Europene despre problema privind migrantii. Guvernul…

- Ionuț Voicu (35 de ani), fundașul lui FC Rapid, a venit in aceasta dimineața la GSP Live și a povestit o intamplare amuzanta cu Alexandru Mateiu (30 de ani), actualul mijlocaș al CS U Craiova. In perioada cand ambii fotbaliști evoluau pentru FC Brașov, Mateiu a fost supus unei farse inedite de catre…

- O fabrica subterana unde se produceau ilegal 3.500 de țigarete pe ora a fost descoperita in sudul Spaniei. Este prima de acest fel descoperita in Europa. Camuflat sub un grajd, era amenajat un lant de productie complet, scrie digi24.ro.

- Din cauza rafalelor de vant puternic pana in acest moment pompierii au actionat pentru degajarea copacilor cazuti pe carosabil in Sinaia (3), Breaza (2), Comarnic, Sotriile si pe DN 1A la iesire din localitatea Cheia, la limita cu judetul Brasov.

