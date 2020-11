Stiri pe aceeasi tema

- Thrillerul „Let Him Go”, cu Kevin Costner si Diane Lane in distributie, a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, potrivit news.ro.Costner interpreteaza rolul unui serif pensionat, iar Diane Lane este sotia lui. Ei traiesc intr-o ferma din Montana si, dupa ce fiul lor moare,…

- Filmul "Come Play", un thriller cu accente horror produs de companiile Focus Features si Amblin, a debutat pe primul loc in box-office-ul nord-american in weekendul de Halloween, informeaza site-ul publicatiei The Hollywood Reporter. Desi cinematografele au ramas inchise la New York si Los Angeles…

- Thrillerul de actiune "Honest Thief", produs de compania Open Road Films, s-a mentinut pentru al doilea weekend consecutiv pe primul loc in box-office-ul nord-american cu incasari de 2,35 milioane de dolari, obtinute in urma proiectiilor realizate in 2.502 de cinematografe, potrivit datelor transmise…

- Thrillerul ''Honest Thief'', cu Liam Neeson, a debutat pe primul loc in box-office-ul american, cu incasari modeste de 3,7 milioane de dolari, una dintre cele mai mici sume provenite din vanzarile de bilete pentru un film ajuns in fruntea acestui clasament, devansand insa ''Tenet'',…

- Filmul ''The War With Grandpa'', lansat in acest weekend in Statele Unite, a obtinut incasari de 3,6 milioane de dolari la box-office-ul nord-american din 2.205 de sali de cinematograf, fiind in acelasi timp criticat pentru lipsa de originalitate si de umor, relateaza Reuters care citeaza…

- Lungmetrajul "Tenet", un thriller SF produs de Warner Bros., s-a mentinut pe primul loc in box-office-ul din America de Nord, obtinand weekendul trecut incasari de 2,7 milioane de dolari din 2.722 de cinematografe in cea de-a sasea saptamana de prezenta pe marile ecrane, in contextul in care administratorii…

- Filmul "Tenet", in regia lui Christopher Nolan, a obtinut incasari 280 de milioane de dolari la nivel mondial si a inregistrat in acest weekend o usoara crestere la box-office-ul american, de 3,4 milioane de dolari in 2.850 de cinematografe, si un total de 41 de milioane de dolari in patru saptamani,…

- Chadwick Boseman, cunoscut pentru rolul din filmul Black Panther, a murit la 43 de ani din cauza cancerului de colon. Vestea tragica a fost confirmata de familia actorului in aceasta dimineata.Boseman se lupta de patru ani cu aceasta boala teribila, dar a fost foarte discret in legatura cu suferinta…