Stiri pe aceeasi tema

- O autospeciala de pompieri a intervenit, in luni dimineața, pentru a stinge flacarile care au cuprins o autoutilitara, care se deplasa pe E81 intre localitațile Mihaești și Topa Mica. Solicitarea pentru intervenția de urgența a fost inregistrata in jurul orei 7:40, iar in momentul sosirii la fața locului…

- Un incendiu a avut loc la o casa din Chinteni. Flacarile au cuprins 40 de mp din acoperiș. Din fericire, nu au existat victime.„Doua autospeciale au intervenit pentru stingerea unui incendiu care a cuprins acoperișul unei case de locuit situata pe strada Marin Sorescu din localitatea Chinteni.Alerta…

- Un chioșc de gradina a luat foc din cauza unui coș de fum care nu era izolat corespunzator. Pompierii au intervenit înainte ca flacarile sa cuprinda și casa de lânga. „O autpospeciala din cadrul Detașamentului de pompieri Dej a intervenit,…

- Pompierii pietreni au intervenit, joi, 3 decembrie, pentru a stinge un incendiu ce a facut scrum un autoturism pe o strada din municipiul Piatra Neamt. Flacarile s-au extins si la o alta masina parcata in vecinatatea primului. „Ca urmare a unui apel la 112, pompierii pietreni au intervenit cu o autospeciala…

- Pompierii bistrițeni au intervenit azi noapte la un incendiu puternic in localitatea Mititei. O instalație improvizata a distrus podul unei anexe. Din fericire, casa de locuit, lipita de anexa, a fost salvata. Un incendiu s-a anunțat aseara in Mititei, care ar fi cuprins acoperișul unei anexe. In momentul…

- Flacarile au distrus trei case din lemn The post FOTO Pompierii din Toplița au intervenit la un incendiu de proporții din Mureș appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: FOTO Pompierii din Toplița au intervenit la un incendiu de proporții din Mureș Credit autor: Realitatea De Mures.…

- Pompierii de la Detașamentul Pucioasa și Garda Fieni au fost alertați și au intervenit cu trei autospeciale și un echipaj SMURD pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa din satul Dealu Frumos, comuna Pietroșița The post Pompierii dambovițeni s-au luptat mai bine de 3 ore cu flacarile care au…

- Pompierii din Timiș au intervenit miercuri pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa din localitatea Beba Veche. In interiorul locuinței, pompierii au gasit un barbat de aproximativ 90 de ani mort, anunța MEDIAFAX.Potrivit ISU Timiș, doua autospeciale de stingere, un echipaj SMURD…