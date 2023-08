Stiri pe aceeasi tema

- O intreaga colecție de obiecte a fost gasita in stomacul unui barbat din Iași, ajuns la spital dupa ce s-a injunghiat in burta. Medicii i-au scos din stomac bancnote de 1 leu, cuie, o lingura, o lama, o cruciulița și altele.

- Se anunța o dimineața liniștita de marți pentru polițistul din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Groși – IPJ Maramureș, care se intorcea din concediu, dar lucrurile s-au schimbat rapid cand a fost martorul unui accident rutier ce s-a petrecut in fața sa. Marius a oprit, a coborat in fuga și, pana la sosirea…

- „Istoria plina de speranta a Mihaelei Runceanu” este un film documentar de lungmetraj, realizat de dramaturgul, regizorul si actorul Gabriel Sandu si produs de Monica Lazurean-Gorgan. Filmarile au inceput in perioada 9 - 11 iulie la Buzau, orasul natal al celebrei soliste, unde echipa de filmare a surprins…

- Pe langa cel mai așteptat eveniment al lunii, cele trei reprezentații ale spectacolului „Comedie infernala” oferite publicului de naționalul timișorean, al carui protagonist este cunoscutul actor John Malkovich, dublu nominalizat la Oscar, la Globurile de Aur și la premiile BAFTA, Timișoara gazduiește…

- John Malkovich este unul dintre cei mai celebri actori de la Hollywood. Starul internațional a fost castigator a doua premii Oscar. Acesta se afla, in aceste momente, in Romania, asta pentru ca americanul lucreaza la un proiect inedit in țara noastra.

- Designerii japonezi au dezvaluit planurile pentru un oraș plutitor, asemanator cu „Arca lui Noe” din viața reala. Metropola, situata in mijlocul oceanului, ar putea sa gazduiasca 40.000 de oameni.

- Iata sfatul de care ar trebui sa ții cont atunci cand viața devine dificila: BerbecNu-ți pierde simțul aventurii! In ea te vei refugia și ea te va ajuta sa uiți de toate grijile, iți va reda energia și te va readuce la viața ori de cate ori e nevoie. TaurNu-ți pierde bunatatea și generozitatea! Cat…

- Designerul Stephan Pelger, care a murit la doar 43 de ani, a imbracat multe vedete din Romania. Creațiile sale i-au atras atenția și lui Carmen Iohannis, insa designerul nu s-a sfiit sa o critice public atunci cand a observat ca iși scurteaza singura fustele.