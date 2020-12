Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul SF de actiune „The Dark Knight”, animatia „Shrek” si musicalurile „Grease” si „The Blues Brothers” se numara intre cele 25 de productii adaugate anul acesta in National Film Registry de catre Biblioteca Congresului american, informeaza Variety, potrivit News.ro Alte tiluri din…

- Starul ‘The Dark Knight’ Aaron Eckhart simte ca filmul Batman „este o reflexie a zilelor noastre”, iar scenariul peliculei l-a incadrat la „literatura”. Actorul in varsta de 52 de ani, care l-a interpretat pe avocatul Harvey Dent ce devine raufacatorul Two-Face in filmul lui Christopher Nolan din 2008,…

- Cea de-a 14-a editie a festivalului international de documentar si drepturile omului One World Romania va avea loc in luna mai 2021, iar inscrierea mediumetrajelor si lungmetrajelor a fost deschisa. One World Romania va avea loc in Bucuresti, intre 21 si 30 mai 2021. Filmele inscrise…

- Actorul Mads Mikkelsen, cunoscut din „The Hunt”, „Rogue One: A Star Wars Story” si „Hannibal”, se afla in negocieri cu Warner Bros pentru a-l inlocui pe Johnny Depp in filmul „Fantastic Beasts 3”, informeaza The Hollywood Reporter, citat de News.ro.Filmul, spinoff „Harry Potter” aflat in prezent in…

- Filmul "Come Play", un thriller cu accente horror produs de companiile Focus Features si Amblin, a debutat pe primul loc in box-office-ul nord-american in weekendul de Halloween, informeaza site-ul publicatiei The Hollywood Reporter. Desi cinematografele au ramas inchise la New York si Los Angeles…

- Sambata, 24 octombrie 2020, de la ora 18.00, la Cinematograful de arta „București” va fi proiectat filmul „Corpus Christi”, cu Bartosz Bielenia, Aleksandra Konieczna și Eliza Rycembel in rolurile principale, in regia lui Jan Komasa. Filmul prezinta povestea lui Daniel, cel care are 20 de ani și tocmai…

- Primele imagini din lungmetrajul documentar „Francesco”, despre Suveranul Pontif, au fost lansate cu doua saptamani inainte de premiera mondiala, programata sa aiba loc la Festivalul de Film de la Roma.„Francesco” este regizat de Evgeny Afineevsky („Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom”),…

- Filme realizate de doi dintre cei mai celebrati autori contemporani, Thomas Vinterberg si Naomi Kawase, ambii prezenti in selectia din acest an a Festivalului de la Cannes, vor putea fi vazute in deschiderea celei de-a 11-a editii a Les Films de Cannes a Bucarest, care va avea loc in perioada 23…