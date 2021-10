Stiri pe aceeasi tema

- Ca parte a programului de screening prezentat de curatorul Mihnea Mircan sub numele „Peisaj in oglinda convexa”, in fiecare weekend pe durata Bienalei Art Encounters, care se desfașoara la Timișoara intre 1 octombrie și 7 noiembrie, publicul va putea urmari online și gratuit, pe unlimited.tiff.ro, o…

- Mult așteptata dezbatere publica pe tema noului TimPark pe care primaria Timișoara vrea sa il introduca in oraș și a inceput cum nu se poate mai neplacut. Vineri, cetațenii și-au spus parerile legate de subiect, dar, din pacate, o cetateanca l-a jignit pe viceprimarul Ruben Lațcau. „Eu cred ca trebuie…

- Dezbaterea privind modificarile pe care administrația locala vrea sa le aduca sistemului de parcare Timpark a fost una civilizata, deși chiar la inceputul discuțiilor una dintre participante l-a jignit pe moderatorul intalnirii, viceprimarul Ruben Lațcau. „Eu cred ca trebuie sa-ți dai demisia, ca ești…

- Timișoara este primul mare oraș din țara care intra in carantina totala. Rata de infectare a ajuns la 7,65 la mia de locuitori. Autoritațile vor decide inchiderea școlilor, a restaurantelor și restricționarea circulației. Autoritațile au 48 de ore la dispoziție pentru a intruni Comitetul Județean pentru…

- Timișoara se apropie de o rata a infectarii de 5 cazuri la mia de locuitori, astfel ca orașul intra, incepand din acest sfarșit de saptamana, in carantina de noapte. Masura se aplica doar in zilele de vineri, sambata și duminica, potrivit Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. Timișorenilor…

- Sunteți chemați sa vindeți sau sa cumparați haine, carți sau jucarii online, la evenimentul de tip yard sale organizat de Academia Mamicilor din Timișoara. Banii stranși vor fi direcționați catre campania „Un ghiozdan la inceput de an”. Puteți ajuta cei peste 300 de copii, din șapte localitați din județul…

- Alegerile pentru conducerea filialei PNL Timișoara au debutat cu un mare scandal. Taberele care susțin pe Florin Cițu și Ludovic Orban s-au luat la cearta. O parte sunt in strada și acuza ca nu sunt lasați sa intre ca sa voteze, iar cealalta parte, la balconul instituției. Mai multe echipaje de jandarmi…

- Un tanar a fost retinut de politistii din Timisoara, dupa ce a recunoscut ca i-a dat foc unei vecine. Femeia a murit la spital, avand arsuri pe 90 la suta din suprafata corpului. Femeia, in varsta de 48 de ani, a iesit, ieri dupa-amiaza, din scara blocului, in care locuia, cuprinsa de flacari. Aceasta…