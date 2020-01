Stiri pe aceeasi tema

- Globurile de Aur 2020, gala organizata de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), au avut loc duminica seara, la Los Angeles. Aceasta ediție a fost a 77-a și s-a terminat cu numeroase surprize.

- Globurile de Aur 2020, o gala ajunsa la a 77-a ediție, a avut loc duminica noapte, la Los Angeles, si a dat startul sezonului marilor premii cinematografice de la Hollywood. Cele mai bune filme și cei mai buni actori se regasesc pe lista caștigatorilor.

- La patru ani de la finalizarea celui de-al doilea film din seria James Bond, regizorul Sam Mendes, recompensat cu Oscar, revine pe marile ecrane cu drama ''1917'', a carei actiune este plasata in transeele Primului Razboi Mondial si a fost inspirata de experientele bunicului cineastului,…

- Actorul american de origine franco-elvetiana Rene Auberjonois, cunoscut pentru rolul sau din „Star Trek: Deep Space Nine" din anii '90, a murit duminica la Los Angeles la varsta de 79 de ani, in urma unui cancer pulmonar, relateaza luni AFP si dpa.

- "Ma ridic oare la inaltimea acestui rol?", s-a intrebat Marion Cotillard inainte de a accepta sa interpreteze o cantareata de opera in pelicula ''Annette'', un film in regia cineastului francez Leos Carax, care va avea premiera in anul 2020, scrie AFP. "Am citit scenariul, iar povestea…

- Mai maturi, dar la fel de letali, Sarah Connor si T-800, legendarele personaje ale universului "Terminator", revin pe marile ecrane, dupa 28 de ani de asteptare: Linda Hamilton si Arnold Schwarzenegger sunt protagonistii noului lungmetraj al acestei francize, "Terminator: Dark Fate". Sa revina dupa…

- 'Maleficent' este un monstru, o fiinta nascuta pentru a face rau, dupa cum se povesteste de obicei. De fapt, 'Maleficent' este o mama cu o inima mare, acoperita de obscuritatea a doua coarne negre: 'Maleficent', interpretata de Angelina Jolie, este cealalta fata a unui basm care…