Netflix Inc a anuntat vineri ca a pus la dispozitia publicului, in mod gratuit, unele filme si serii documentare, inclusiv "Our Planet" si "Explained", pe canalul de YouTube al companiei, la solicitarea profesorilor, informeaza Reuters.



Initiativa vine in contextul in care institutiile de invatamant au fost inchise, ca masura de stopare a raspandirii coronavirusului, milioane de elevi si studenti fiind izolati acasa, iar scolile si colegiile apeland la instrumente virtuale pentru a continua cursurile.



Decizia de a pune la dispozitia publicului continut gratuit…